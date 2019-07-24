Иньеста и Вилья лично встретили игроков Барселоны в Японии – трогательное видео воссоединения

Каталонцев ждал крайне приятный сюрприз во время летнего турне.

"Блаугранас" пересеклись с бывшими игроками Барселоны, выступающими в чемпионате Японии.

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Чемпионов Испании лично встретили Давид Вилья и Андрес Иньеста, которые играют за местный Виссел Кобе. Твиттер каталонского гранда просто взорвался от фотографий и видео с неожиданной встречи. Каждый из игроков Барселоны счел за честь подойти и обняться с титулованными легендами.

Напомним, Иньеста выступал за Барселону с 2002 по 2018 год, Вилья – с 2010-го по 2013-й.

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