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Барселона – Челсі: Бускетс привозить гол, Грізманн загострює, а Дембеле безбожно тринькає моменти

14:35 1320 Читать на русском
Барселона – Челсі: Бускетс привозить гол, Грізманн загострює, а Дембеле безбожно тринькає моменти
Барселона – Челсі 23 липня 2019: рахунок і звіт матчу

Барселона і Челсі грають товариський матч у рамках турне Японією. Онлайн-трансляцію та огляд матчу читайте на "Футбол 24" в цій новині.

Товариський матч. Rakuten Cup

Барселона – Челсі – 0:1 (йде 2-й тайм)

Гол: Абрахам, 34

Каталонський клуб відкриває для себе передсезонну підготовку спарингом на Кубок Ракутен проти команди, в якої новий головний тренер – легендарний Лемпард. Початок матчу Барселона – Челсі о 13:30 за київським часом. Вальверде не може розраховувати на Лео Мессі та Луїса Суареса, які отримали додатковий відпочинок після Копа Амеріка-2019. Тому великою інтригою стає дебют Антуана Грізманна, придбаного за 120 мільйонів євро. На якій позиції зіграє французький чемпіон світу-2018? Інші інтриги для фанатів каталонської машини – коли відбудеться дебют півзахисника Френкі де Йонга і голкіпера Нету.

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Челсі ж вчиться жити без Едена Азара, зате з Крістіаном Пулішічем. Наразі виходить не дуже: по одній перемозі, поразці та нічиїй у стартових 3-х матчах під керівництвом Лемпарда. Також лондонці не можуть розраховувати на екс-вінгера донецького Шахтаря Вілліана, який з травмою завершив недавній континентальний турнір Копа Амеріка.

Стартовий склад Барселони: тер Штеген – Роберто, Піке, Умтіті, Альба – Серхіо Бускетс, Оріоль Бускетс, Пуїг – Дембеле, Грізманн, Колладо

Стартовий склад Челсі: Кепа – Аспілікуета, Крістенсен, Луїс, Емерсон – Жоржінью, Ковачіч –Педро, Маунт, Пулішіч – Абрахам

Барселона дуже активно почала. Грізманн двічі підігрував партнерам, однак тих підводив приціл. Антуан, до слова, вийшов у центрі нападу на позиції 9-го номера. Челсі почав непогано застосовувати високий пресинг, не даючи каталонцям спокійно розігрувати м'яч. Грізманн шукав місце і на обох флангах, але програв силову швидкісну дуель спочатку Луїсу, а потім Крістенсену. Пуїг, якого називають новим Хаві, розкішно вів гру в центрі. Рікі блискуче працює під тиском, що й показав у моменті з пасом п'ятою на Дембеле. Усману не вистачило мінімуму, аби випередити голкіпера.

Педро нокаутував свого ж Абрахама дальнім ударом під діафрагму. Жоржінью грубо в'їхав прямою ногою у Грізманна – навіщо? Антуану декілька хвилини надають допомогу. По-хорошому, за це в АПЛ дали б червону і не довго думали. Пулішіча вивели на зручну ударну позицію – Тер Штеген парирує перед собою, але Абрахам не влучає у практично порожні ворота. Барса відповідає своїм моментом з лівого флангу, проте Грізманн махнув ногою повз круглого. Класно розіграна стінка Маунта та Аспілікуети, пас останнього у штрафний, де Пулішіч дуже невдало прикладається до м'яча. Вдарив зовсім не на 64 млн євро, заплачені Борусії Д.

Грізманн створює момент для Дембеле, але Усман і тут діє надто повільно і незграбно – захисники встигають добігти і заблокувати. Серхіо Бускетс обрізався перед своїми воротами, Жоржінью перехопив, а Абрахам спокійно розібрався з тер Штегеном. Дембеле втратив м'яч, Пулішіч фінтом посадив Піке на газон, пройшов у штрафний і лише трохи не влучив у ближній кут. Грізманн створив для Усмана ще один момент, але французький вінгер банально пробив у Кепу.

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