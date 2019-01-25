Інуї орендований Алавесом

Один із претендентів на єврокубки за підсумками сезону в іспанській Ла Лізі – Алавес – підписав півзахисника Бетіса Такасі Інуї.

Алавес узяв 30-річного хавбека в оренду до кінця сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "винищувачів бобів".

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Такасі Інуї добре зарекомендував себе на ЧС-2018 у складі збірної Японії. Але нинішній сезон склався для японця не надто вдало. Він провів лише 8 матчів у Ла Лізі, результативними діями в яких не відзначився.

Наразі Інуї перебуває у таборі національної збірної й вже вийшов разом із "самураями" до півфіналу Кубка Азії.