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Інуї орендований Алавесом

09:43 51 Читать на русском
Інуї орендований Алавесом
Такасі Інуї / Marca

Один із претендентів на єврокубки за підсумками сезону в іспанській Ла Лізі – Алавес – підписав півзахисника Бетіса Такасі Інуї.

Алавес узяв 30-річного хавбека в оренду до кінця сезону. Про це повідомляє офіційний сайт "винищувачів бобів".

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Такасі Інуї добре зарекомендував себе на ЧС-2018 у складі збірної Японії. Але нинішній сезон склався для японця не надто вдало. Він провів лише 8 матчів у Ла Лізі, результативними діями в яких не відзначився.

Наразі Інуї перебуває у таборі національної збірної й вже вийшов разом із "самураями" до півфіналу Кубка Азії.

Теги
Такасі Інуї Такасі Інуї Бетіс Бетіс Іспанія Трансфери Алавес Алавес Трансфери Чемпіонату Іспанії
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