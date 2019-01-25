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Инуи арендован Алавесом

25 января 09:43 40 Читати українською
Инуи арендован Алавесом
Такаси Инуи / Marca

Один из претендентов на еврокубки по итогам сезона в испанской Ла Лиге – Алавес – подписал полузащитника Бетиса Такаси Инуи.

Алавес взял 30-летнего хавбека в аренду до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт "уничтожителей бобов".

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Такаси Инуи хорошо проявил себя на ЧМ-2018 в составе сборной Японии. Но нынешний сезон сложился для японца не слишком удачно. Он провел всего 8 матчей в Ла Лиге, в которых результативными действиями не отметился.

В данный момент Инуи находится в лагере национальной сборной и уже вышел вместе с "самураями" в полуфинал Кубка Азии.

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