Футболісти Бока Хуніорс настільки сильно розлютились після зустрічі Атлетіко Мінейро, що не надто контролювали свою поведінку.

Неоднозначні суддівські рішення в 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес викликали хвилю обурення у гравців Бока Хуніорс, які влаштували розбірки після фінального свистка.

Страх і відраза в Белу-Оризонті: президент Мінейро атакував роздягальню Бока Хуніорс після перемоги в Копа Лібертадорес

Щоб заспокоїти розлючених футболістів аргентинської команди, залучили правоохоронців, але це гравців не зупинило. На відео потрапив епізод, де екс-захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо зірвав зі стіни вогнегасник та мав намір його застосувати проти суперників, але, на щастя, партнери зупинили зірку Боки.

У чвертьфінал турніру пройшов Атлетіко Мінейро, який здолав аргентинців у серії післяматчевих пенальті (3:1).

Ніч довгих ножів у Стамбулі: 20 років тому зарізали двох фанатів Лідса – як, чому і що було потім