Інтер зробив офіційну заяву щодо трансферу Мессі

Нагадаємо, останніми днями в Італії знову спалахнули чутки про можливість переходу Лео Мессі в Інтер після переїзду його батька у Мілан. "Нерадзуррі" начебто спробують підписати форварда Барселони через рік – тоді в нього завершується контракт з клубом.

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"Мессі в Інтері? Потрібно бути реалістами – цей трансфер є утопією. Всі хочуть, щоб Лео приєднався до нас, але я не хочу годувати фантазії, а це саме вони. Варто повернутися в реальність.

Звісно, він чудовий футболіст, але грає у складі Барселони. Це місто і команда ідеально підходять йому. Думаю, що Мессі там і завершить кар'єру", – цитує Маротту Mundo Deportivo з посиланням на Sky Sport Italia.

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