toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Інтер зробив офіційну заяву щодо трансферу Мессі

10:48 - Читать на русском
Інтер зробив офіційну заяву щодо трансферу Мессі
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Генеральний директор Інтер Джузеппе Маротта розвіяв чутки про можливість переходу Лео Мессі до лав віце-чемпіона Італії.

Нагадаємо, останніми днями в Італії знову спалахнули чутки про можливість переходу Лео Мессі в Інтер після переїзду його батька у Мілан. "Нерадзуррі" начебто спробують підписати форварда Барселони через рік – тоді в нього завершується контракт з клубом.

Мессі отримає астрономічну зарплату в Інтері – міланці мають єдину вимогу для капітана Барселони

"Мессі в Інтері? Потрібно бути реалістами – цей трансфер є утопією. Всі хочуть, щоб Лео приєднався до нас, але я не хочу годувати фантазії, а це саме вони. Варто повернутися в реальність.

Звісно, він чудовий футболіст, але грає у складі Барселони. Це місто і команда ідеально підходять йому. Думаю, що Мессі там і завершить кар'єру", – цитує Маротту Mundo Deportivo з посиланням на Sky Sport Italia.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім

blog_ava
"Думав, чудак сюди помирати приїхав": Максимов – про шок від вигляду легіонерів Ворскли
09:19
2628
Теги
Інтер Інтер Італія Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Барселона Барселона Іспанія Головне Трансфери Чемпіонату Італії Джузеппе Маротта Трансфери Інтера Ліонель Ліонель Мессі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
26
хв
СПАЛ
19:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук