Інтер знайшов зіркову альтернативу Джеко

Міланці готові розглянути різні варіанти підсилення атаки у випадку невдачі у переговорах щодо боснійця.

Запасним варіантом "нерадзуррі" може стати Едінсон Кавані, інформує Gazzetta dello Sport.

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Інтер зробить ще одну спробу у переговорах з Ромою щодо Едіна Джеко, однак керівництво "вужів" готове до імовірної відмови римлян. У такому випадку воно зверне увагу на уругвайського страйкера ПСЖ, сума трансферу якого оцінюється у 50 мільйонів євро. Варто зазначити, що Рома вимагає за Джеко 20 мільйонів.

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Нагадаємо, Інтер у минулому сезоні Серії А посів четверту сходинку і виборов право на участь в цьогорічній Лізі чемпіонів.