Інтер переміг ПСЖ у серії пенальті – Неймар не вийшов на поле

ПСЖ зустрічався з Інтером у товариському матчі. Обидві команди готуються до нового сезону.

Товариський матч

ПСЖ – Інтер – 1:1 (5:6)

Голи: Керер, 41 – Лонго, 90+4

ПСЖ зустрівся з міланським Інтером у товариському матчі у рамках передсезонної підготовки. Паризький клуб вийшов вперед наприкінці першого тайму, відзначився Керер.

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У другій половині зустрічі команди довгий час не могли забити, поки на 90+4 хвилині Самуеле Лонго голом не врятував італійський клуб від поразки. Відтак, матч перейшов у серію післяматчевих ударів, де сильнішим виявився Інтер.

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Зауважимо, що у заявці на гру не було бразильського нападника ПСЖ Неймара, який хоче покинути клуб. Раніше повідомлялось, що зірковий футболіст тренується окремо від інших гравців парижан.