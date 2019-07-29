toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Интер нашел звездную альтернативу Джеко

16:43 92 Читати українською
Интер нашел звездную альтернативу Джеко
Единсон Кавани / Reuters

Миланцы готовы рассмотреть различные варианты усиления атаки в случае неудачи в переговорах по боснийцу.

Запасным вариантом "нерадзурри" может стать Эдинсон Кавани, информирует Gazzetta dello Sport.

Интер победил ПСЖ в серии пенальти – Неймар не вышел на поле

Интер сделает еще одну попытку в переговорах с Ромой по Эдину Джеко, однако руководство "змей" готово к возможному отказу римлян. В таком случае оно обратит внимание на уругвайского страйкера ПСЖ, сумма трансфера которого оценивается в 50 млн евро. Стоит отметить, что Рома требует за Джеко 20 миллионов.

Рома хочет обменять Джеко на Икарди с доплатой, – СМИ

Напомним, Интер в прошлом сезоне Серии А занял четвертое место и получил право на участие в Лиге чемпионов.

blog_ava
"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демоном
12:00
716
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Интер Интер Рома Рома ПСЖ ПСЖ Италия Эдин Джеко Эдин Джеко Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
31
мин
Судува
18:45
Тре Пенне
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук