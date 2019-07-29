Интер нашел звездную альтернативу Джеко

Миланцы готовы рассмотреть различные варианты усиления атаки в случае неудачи в переговорах по боснийцу.

Запасным вариантом "нерадзурри" может стать Эдинсон Кавани, информирует Gazzetta dello Sport.

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Интер сделает еще одну попытку в переговорах с Ромой по Эдину Джеко, однако руководство "змей" готово к возможному отказу римлян. В таком случае оно обратит внимание на уругвайского страйкера ПСЖ, сумма трансфера которого оценивается в 50 млн евро. Стоит отметить, что Рома требует за Джеко 20 миллионов.

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Напомним, Интер в прошлом сезоне Серии А занял четвертое место и получил право на участие в Лиге чемпионов.