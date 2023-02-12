Міланці мають серйозний дефіцит бюджету. Щоб уникнути санкцій, клуб до кінця червня повинен продати гравців на понад 50 мільйонів євро. Керівництво розраховує заробити цю суму, продавши одного з лідерів.

Інтер планує грандіозну революцію: 9 гравців на вихід, 6 потенційних новачків на чолі з Фірміно

За інформацією La Gazzetta dello Sport, вибір зупинили на Дензелі Дюмфрісі. До 26-річного нідерландця серйозний інтерес проявляють гранди АПЛ, у яких не буде проблем, щоб знайти необхідну суму. Передусім йдеться про Челсі, Тоттенхем та Манчестер Юнайтед.

Водночас Інтер вже розробив план, як компенсувати втрату. Замість Дюмфріса Інтер планує підписати оборонця збірної Марокко Нуссаїра Мазрауї, який виступає за Баварію, де поки не зумів стати важливим гравцем основного складу.

Топ-10 найдорожчих трансферів гравців збірної України – 2023 рік уже подарував подвійне оновлення рейтингу