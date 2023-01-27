На міланський гранд чекають серйозні зміни. Відомо, хто піде і кого можуть запросити на вільні місця.

Лукаку, Шкріняр та Де Врей можуть піти / Фото Інтера

Низка гравців покине Інтер влітку, інформує Football Italia. Йдеться, перш за все, про Роберто Гальярдіні, Даніло Д'Амброзіо, Саміра Хандановіча та Мілана Шкріняра, які не хочуть підписувати нові контракти.

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Невідоме майбутнє Стефана де Врея, з яким "нерадзуррі" незабаром розпочнуть перемовини щодо продовження співпраці. Окрім цього, гранд Серії А хоче позбутись Хоакіна Корреа та Дензела Дюмфріса. Агент останнього вже спілкувався з Челсі, Ньюкаслом та МЮ. Під питанням доля і Ромелу Лукаку з Франческо Ачербі.

Інтер вже підшукав заміни кільком гравцям. Головною трансферною ціллю став Роберто Фірміно, контракт якого з Ліверпулем завершується влітку. Також на радарах перебувають Маркус Тюрам (Борусія Менхенгладбах), Кріс Смоллінг (Рома), Еван Н'Діка (Айнтрахт), Джорджо Скальвіні (Аталанта) й Родріго Бекао (Удінезе).

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