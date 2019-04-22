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Інтер зацікавлений у підписанні Артуро Відаля

21:36 184 Читать на русском
Інтер зацікавлений у підписанні Артуро Відаля
Артуро Відаль / Marca

Хавбек Барселони Артуро Відаль влітку може повернутись у чемпіонат Італії.

Чилійський півзахисник Барселони потрапив у сферу інтересів італійського Інтера. Керівництво "нерадзурі" хотіло придбати Відаля ще у Баварії минулого літа, а зараз повернулось до цієї ідеї, повідомляє Calciomercato.

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Натомість, Барселона хоче продовжити контракт з чилійським футболістом, який діє до літа 2021-го року. У поточному сезоні в активі Відаля 45 матчів за іспанський гранд в усіх турнірах, де він забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Відаль вже виступав у чемпіонаті Італії. З 2011-го по 2015-й рік чилійський хавбек захищав кольори туринського Ювентуса.

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