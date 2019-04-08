Барселона може продати Відаля – на чилійця претендує Бока Хуніорс

Хавбек Барселони Артуро Відаль може продовжити кар'єру за океаном.

Бока Хуніорс зацікавлена у послугах півзахисника Барселони Артуро Відаля, повідомляє FOX Sports.

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Керівництво аргентинського гранда готове заплатити "блаугранас" 18 млн євро за гравця.

Нагадаємо, 31-річний чилієць перейшов у Барсу з Баварії влітку 2018-го, проте так і не зміг закріпитись у стартовому складі каталонців.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Відаль провів 26 матчів, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами.

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