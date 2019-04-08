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Барселона може продати Відаля – на чилійця претендує Бока Хуніорс

22:29 84 Читать на русском
Барселона може продати Відаля – на чилійця претендує Бока Хуніорс
Артуро Відаль / Фото GiveMeSport

Хавбек Барселони Артуро Відаль може продовжити кар'єру за океаном.

23’ Семюель Чуквуезе
50’ Токо Екамбі
62’ Вісенте Іборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
 
Філіппе Коутінью 12’
Малком 16’
Ліонель Мессі 90’
Луїс Суарес 90+4’
12’ Філіппе Коутінью
16’ Малком
23’ Семюель Чуквуезе
50’ Токо Екамбі
62’ Вісенте Іборра
80’ Карлос Бакка
86’ Альваро Гонсалес
90’ Ліонель Мессі
90+4’ Луїс Суарес

Бока Хуніорс зацікавлена у послугах півзахисника Барселони Артуро Відаля, повідомляє FOX Sports.

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Нагадаємо, 31-річний чилієць перейшов у Барсу з Баварії влітку 2018-го, проте так і не зміг закріпитись у стартовому складі каталонців.

В поточному сезоні чемпіонату Іспанії Відаль провів 26 матчів, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами.

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Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Бока Хуніорс Бока Хуніорс Вільяреал - Барселона Артуро Відаль Артуро Відаль Барселона Барселона
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