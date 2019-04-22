toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІК ПСЖ

Барселона планує продовжити контракт з Відалем

12:13 281 Читать на русском
Барселона планує продовжити контракт з Відалем
Артуро Відаль / GiveMeSport

Півзахисник Барселони Артуро Відаль може залишитись в команді ще на сезон.

Каталонський клуб готовий почати переговори з Відалем щодо нового контракту. Чилієць приєднався до Барселони в серпні минулого року, підписавши угоду до 2021 року, повідомляє Sport.es.

Барселона може продати Відаля – на чилійця претендує Бока Хуніорс

31-річний Відаль потрапив в сферу інтересів Інтера, але Барселона не готова його відпускати і має намір підписати новий контракт до 2022 року.

В поточному сезоні Артуро Відаль провів 45 матчів у складі Барселони, відзначившись 2 голами та 5 асистами.

Барселона – Реал Сосьєдад: непроста перемога каталонців як гарна розминка перед Ліверпулем та прекрасний матч Рульї

Теги
Іспанія Барселона Барселона Артуро Відаль Артуро Відаль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
50
хв
Наполі
20:00
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук