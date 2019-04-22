Барселона планує продовжити контракт з Відалем

Півзахисник Барселони Артуро Відаль може залишитись в команді ще на сезон.

Каталонський клуб готовий почати переговори з Відалем щодо нового контракту. Чилієць приєднався до Барселони в серпні минулого року, підписавши угоду до 2021 року, повідомляє Sport.es.

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31-річний Відаль потрапив в сферу інтересів Інтера, але Барселона не готова його відпускати і має намір підписати новий контракт до 2022 року.

В поточному сезоні Артуро Відаль провів 45 матчів у складі Барселони, відзначившись 2 голами та 5 асистами.

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