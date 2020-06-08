Интер заинтересован в трансфере экс-звезды Реала

Украина — 13:30 123
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"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі
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Динамо – Александрия: Цитаишвили и другие украинцы выдали шоу, 4-й дебютант, разные легионеры, матч года МихайличенкоУкраина — 7 июнь 2343
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Шевченко продолжит работу со сборной Украины – тренеру предложили новый контрактСборная Украины — 7 июнь 305
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Шевченко заверил, что остается в сборной УкраиныСборная Украины — 7 июнь 133
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Исполком УАФ не принял решение о доигрывании Первой лиги – судьба чемпионата решится в ближайшие дниПервая лига — 7 июнь 187