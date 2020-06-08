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Интер заинтересован в трансфере экс-звезды Реала

12:56 40 Читати українською
Интер заинтересован в трансфере экс-звезды Реала
Альваро Мората / AS

Нападающий Атлетико Мората попал в сферу интересов миланского Интера.

Интер начал переговоры с Атлетико насчет трансфера Альваро Мораты, информирует Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Отметим, что миланцы ведут переговоры с Эдинсоном Кавани, который стремится покинуть ПСЖ. Добавим, что Интер подыскивает замену Лаутаро Мартинесу, которого сватают в Барселону.

К слову, Мората провел 32 поединка в составе Атлетико, в которых отметился 12 голами и 3 ассистами.

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Теги
Италия Трансферы Трансферы Интера Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Альваро Мората Альваро Мората Интер Интер Атлетико Атлетико
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