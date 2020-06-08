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Кавані хоче грати в Іспанії, – Еррера

8 червня 10:58 198 Читать на русском
Кавані хоче грати в Іспанії, – Еррера
Кавані та Еррера / IconSport

Півзахисник ПСЖ Андер Еррера зізнався, де його зірковий одноклубник Едінсон Кавані прагне продовжити кар'єру.

"Знаю, що Кавані хоче грати в Іспанії – йому подобається ця країна і іспанська ліга. Дуже багато думав про його майбутнє, але з тих пір, як ми покинули Париж, у мене не було можливості поговорити з Едінсоном. Не знаю його нинішню ситуацію", – наводить слова Еррери AS.

Інтер запропонував 33-річному Кавані довгостроковий контракт з найбільшою зарплатою в клубі

Нагадаємо, в послугах Кавані зацікавлені Інтер, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл і Атлетіко. За інформацією ЗМІ, італійський клуб запропонував уругвайцю контракт до 2023 року.

До слова, у поточному сезоні Кавані в 22 матчах забив 7 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Контракт Кавані з паризьким клубом розрахований до 2023 року.

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Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Франція Андер Еррера Андер Еррера Трансфери ПСЖ Едінсон Кавані Едінсон Кавані
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