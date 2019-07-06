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Ікарді та Наінгголан не входять у плани Інтера, – генеральний директор "нерадзуррі" Маротта

6 липня 17:01 267 Читать на русском
Ікарді та Наінгголан не входять у плани Інтера, – генеральний директор "нерадзуррі" Маротта
Мауро Ікарді та Раджа Наінгголан / beIN SPORTS

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта підтвердив, що клуб планує розпрощатись з форвардом Мауро Ікарді і хавбеком Раджею Наінгголаном.

"У всьому потрібна ясність. Ми шукаємо людей, які підійдуть нашому проекту. Ми поговорили з усіма, хто залучений в процес, донесли позицію клубу.

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Обидва гравці знають ситуацію, але це не означає, що їх здатності беруться під сумнів або зменшуються. Вони відмінні гравці, талановиті. Але таланти виграють матчі, а в чемпіонаті перемагає команда.

Отже, Мауро Ікарді і Наінгголан не є частиною нашого проекту, при всій повазі до них", – цитує Маротту Sky Sports.

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