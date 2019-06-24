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Інтер запропонує Барселоні обміняти Наінгголана на Відаля

22:52 178 Читать на русском
Інтер запропонує Барселоні обміняти Наінгголана на Відаля
Раджа Наінгголан / ФК Інтер

Барселона та Інтер можуть обмінятися футболістами.

Міланський Інтер хоче запропонувати Барсі Раджу Наінгголана в обмін на Артуро Відаля, повідомляє Sportmediaset.

Артуро Відаль може продовжити кар'єру в Китаї

За інформацією видання, найімовірніший варіант потенційного обміну – оренди з опціями викупу. Втім, клуби поки не розпочинали переговори.

Відалю подобалося працювати з Антоніо Конте в Ювентусі, Наінгголан, як повідомлялося раніше, може піти з Інтера.

Наінгголан може покинути Інтер – відома причина

У сезоні 2018/19 Раджа Наінгголан провів 29 матчів у Серії А, в яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Артуро Відаль зіграв у Прімері 31 поєдинок, забивши 3 голи та віддавши 7 асистів.

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