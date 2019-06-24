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Интер предложит Барселоне обменять Наингголана на Видаля

24 июня 22:53 41 Читати українською
Интер предложит Барселоне обменять Наингголана на Видаля
Раджа Наингголан / ФК Интер

Барселона и Интер могут обменяться футболистами.

Миланский Интер хочет предложить Барсе Раджу Наингголана в обмен на Артуро Видаля, сообщает Sportmediaset.

Артуро Видаль может продолжить карьеру в Китае

По информации издания, наиболее вероятный вариант потенциального обмена – аренды с опциями выкупа. Впрочем, клубы пока не начинали переговоры.

Видалю нравилось работать с Антонио Конте в Ювентусе, Наингголан, как сообщалось ранее, может уйти из Интера.

Наингголан может покинуть Интер – известна причина

В сезоне 2018/19 Раджа Наингголан провел 29 матчей в Серии А, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи. Артуро Видаль сыграл в Примере 31 поединок, забив 3 гола и отдав 7 ассистов.

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