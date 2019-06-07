Наінгголан може покинути Інтер – відома причина

Півзахисник міланського Інтера Раджа Наінгголан в літнє трансферне вікно, найімовірніше, змінить клубну прописку.

Бельгієць буде виставлений на трансфер, повідомляє Corriere della Sera.

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За інформацією видання, таке рішення прийняв новий керманич "нерадзуррі" Антоніо Конте. Таке рішення стало несподіваним, оскільки в період роботи з Челсі тренер кілька разів намагався підписати Наінгголана. Тепер пріоритет 31-річного хавбека – повернення до Роми.

Саме за "вовків" він виступав у 2014-2018 рр. Минулого літа півзахисник перебрався до Інтера за 24 млн євро плюс Сантон і Дзаньйоло. Міланці готові відпустити Наінгголана, якщо отримають за нього не менше 29 млн.

У сезоні 2018/19 Раджа Наінгголан провів 29 матчів у Серії А, в яких забив 6 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

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