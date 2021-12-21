У матчі між Ромою та Аталантою суддя Массіміліано Ірраті скасував гол бергамасків після втручання VAR. Паломіно перебував в офсайді – хоч і не торкався м'яча, але заважав Крістанте вибити.

Аналогічний епізод трапився у поєдинку Наполі та Мілана. Арбітр Давіде Масса скасував гол "россонері", зафіксувавши з допомогою VAR офсайд у Жиру. Француз також не торкався м'яча, але заважав захиснику Наполі.

AIA повідомила, що обидва рішення були правильними, інформує Football Italia. Однак VAR все ж припустився помилки, коли в Бергамо не покликав до екрана головного суддю. Відеопомічник не мав права самотужки вирішувати, активний там офсайд чи пасивний.

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