Команда Сімоне Індзагі, яку багато хто вважає головним фаворитом Серії А 2022/23, розбила скромний колектив Міланезе з рахунком 10:0. До перерви Інтер відвантажив значно слабшому супернику 6 м'ячів, а у другій половині додав ще 4.

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Один із голів до свого активу записав Ромелу Лукаку, який нещодавно повернувся до лав "нерадзуррі" після провального сезону в Челсі. Також в активі 29-річного бельгійця і гольова передача.

Нагадаємо, Інтер орендував Лукаку в Челсі на сезон 2022/23 за 8 млн євро. Рік тому лондонці заплатили за форварда 113 млн.

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