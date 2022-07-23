Коваленко знову покине Аталанту заради Спеції – ЗМІ розкрив усі деталі
Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко ухвалив рішення продовжити виступи у Ла-Спеції.
"Орлята" знову підсиляться 26-річним українцем. Il Secolo XIX стверджує, що перехід вже узгоджений. Найімовірніше, він відбудеться у понеділок наступного тижня.
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Спеція орендує Віктора на один сезон, угода міститиме опцію викупу за два мільйони євро з виплатою протягом двох років. Пункт активується, якщо Коваленко зіграє не менше 65% часу в італійському чемпіонаті кампанії 2022/23.
Нагадаємо, минулий сезон українець провів теж за Спецію на правах оренди з "богині": 27 матчів, один гол та чотири асисти. Угода з Аталантою чинна ще 3 роки.
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