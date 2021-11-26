Інтер зацікалений у трансфері Альварес, до якого проявляють інтерес Реал, Атлетіко, Мілан та Ювентус, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері. Додамо, що Шахтар також полює на нападника, що підтвердив наставник "гірників" Роберто Де Дзербі.

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Заступник спортивного директора Інтера Даріо Баккін найближчим часом вилетить до Південної Америки, аби наживо переглянути гру Хуліана Альвареса. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

До слова, в сезоні-2021 Хуліан Альварес провів 18 матчів у Прімері, в яких забив 17 м'ячів та віддав 6 асистів.

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