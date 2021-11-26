Нападник Зорі Олександр Гладкий може знову опинитись у донецькому Шахтарі.

Наставник "гірників" Роберто Де Дзербі має намір підсилити лінію атаки через серйозні травми Лассіни Траоре та Жуніора Мораєса. Італійцю сподобався Олександр Гладкий у очному протистоянні із Зорею, повідомляє meta-ratings.

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Шахтар не має наміру виплачувати компенсацію за ветерана, контракт якого завершується в червні 2022 року. Гладкий має самостійно домовитись щодо розриву угоди з Зорею, а "гірники" у свою чергу запропонують контракт на 1,5 роки.

До слова, нападник провів 16 матчів у складі луганців у поточному сезоні, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти. Загалом, Гладкий у чемпіонаті України провів 328 матчів, у яких відзначився 96 забитими м'ячами та 53 результативними передачами.

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