Нападающий аргентинского Ривер Плейт Хулиан Альварес оказался в интересах уже нескольких клубов.

Интер заинтересован в трансфере Альварес, к которому проявляют интерес Реал, Атлетико, Милан и Ювентус, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере. Добавим, что Шахтер также охотится за нападающим, что подтвердил наставник "горняков" Роберто Де Дзерби.

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Заместитель спортивного директора Интера Дарио Баккин в ближайшее время вылетит в Южную Америку, чтобы вживую просмотреть игру Хулиана Альвареса. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн. евро.

К слову, в сезоне-2021 Хулиан Альварес провел 18 матчей в Примере, в которых забил 17 мячей и отдал 6 ассистов.

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