Вже на 5-й хвилині Зоммер врятував Інтер від гола, у падінні потягнувши удар Ліно з гострого кута. В середині тайму Барелла протягнув м'яч лівим флангом, віддав в район одинадцятиметрової позначки і Дімарко прошив Облака, вивівши Інтер вперед. Однак у наступній атаці Грізман повернув інтригу у матч: Павар не зміг вибити м'яч після закидання у штрафний і віддав його прямісінько у ноги Антуану, той розвернувся і зробив рахунок 1:1.

Атлетіко став останнім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів, перегравши Інтер у серії пенальті

Здавалось, Інтер вистоїть і з урахуванням мінімальної перемоги у першому матчі пройде далі, але іншої думки був Депай, який за 4 хвилини до завершення основного часу перевернув все з ніг на голову. Екстра-тайми голів не принесли і все вирішувалось у серії пенальті. Тут більше пощастило мадридцям: Облак потягнув удари Санчеса та Классена, а Лаутаро у вирішальній спробі запустив сферу у космос.