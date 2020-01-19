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Інтер відхилив пропозиції Барселони та Манчестер Сіті щодо трансферу захисника Бастоні

12:08 304 Читать на русском
Інтер відхилив пропозиції Барселони та Манчестер Сіті щодо трансферу захисника Бастоні
Алессандро Бастоні / Corriere dello Sport

Італійський клуб не погодився продати свого захисника Алессандро Бастоні.

"Нерадзуррі" отримали пропозиції від Барселони і Манчестер Сіті щодо трансферу 20-річного оборонця, але відхилили їх, інформує Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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З деталей відомо, що Манчестер Сіті запропонував за Бастоні права на Жоау Канселу, але Інтер відмовився здійснювати обмін.

Зазначимо, що Бастоні є вихованцем Аталанти. Інтер придбав його ще у 2017 році за 7,8 млн євро, але дебютував молодий захисник за міланську команду лише в поточному сезоні. Наразі він зіграв 10 матчів у Серії А. За оцінкою порталу Transfermarkt, його трансферна вартість становить 23 млн євро.

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