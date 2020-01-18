Конте хоче підписати в Інтер свого колишнього підопічного – він був гравцем основи Челсі в чемпіонському сезоні

Один із лідерів Серії А близький до підписання хавбека Віктора Мозеса з лондонського Челсі.

Наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте став ініціатором запрошення в команду нігерійського хавбека Віктора Мозеса, інформує Daily Mail. Права на 29-річного футболіста належать Челсі, а сам він наразі виступає на правах оренди за Фенербахче.

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Конте переконаний, що Мозес ідеально впишеться в тактичну схему 3-5-2, яку використовує тренер в Інтері. Раніше нігерієць чудово проявив себе в такій ігровій моделі – він був основним вибором Конте на позиції правого півзахисника у сезоні 2016/17, коли "аристокраити" стали чемпіонами Англії.

Очікується, що Інтер візьме Мозеса в оренду до кінця сезону з правом викупу за 10 млн євро. Сам футболіст дуже хоче покинути Фенербахче, адже він не отримує стабільної ігрової практики від наставника стамбульської команди Ерсуна Янала – в поточному сезоні Мозес зіграв лише 6 матчів у чемпіонаті Туреччини.

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