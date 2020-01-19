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Интер отклонил предложения Барселоны и Манчестер Сити о трансфере защитника Бастони

12:08 100 Читати українською
Интер отклонил предложения Барселоны и Манчестер Сити о трансфере защитника Бастони
Алессандро Бастони / Corriere dello Sport

Итальянский клуб не согласился продать своего защитника Алессандро Бастони.

"Нерадзурри" получили предложения от Барселоны и Манчестер Сити о трансфере 20-летнего защитника, но отклонили их, информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Из деталей известно, что Манчестер Сити предложил за Бастони права на Жоау Канселу, но Интер отказался осуществлять обмен.

Отметим, что Бастони является воспитанником Аталанты. Интер приобрел его еще в 2017 году за 7,8 млн евро, но дебютировал молодой защитник за миланскую команду только в текущем сезоне. На сегодня он сыграл 10 матчей в Серии А. По оценке портала Transfermarkt. его трансферная стоимость составляет 23 млн евро.

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