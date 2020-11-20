"Нерадзуррі" влітку відхилили пропозицію на 50 млн євро від Манчестер Сіті, стверджує Il Corriere dello Sport.

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Бастоні навіть не мав шансів на переїзд до АПЛ. Боси Інтера відразу дали зрозуміти "містянам", що італійський оборонець не буде проданий за будь-які гроші. Бастоні є вихованцем Аталанти, а гравцем міланців став влітку 2017-го за 31 млн у євровалюті. За цей час він пройшов шлях від оренди в рідному Бергамо та Пармі до основи команди Антоніо Конте та дебюту за збірну Італії тиждень тому.

У нинішньому сезоні Алессандро Бастоні провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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