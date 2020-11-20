"Нерадзурри" летом отклонили предложение на 50 млн евро от Манчестер Сити, утверждает Il Corriere dello Sport.

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Бастони даже не имел шансов на переезд в АПЛ. Боссы Интера сразу дали понять "горожанам", что итальянский защитник не будет продан за любые деньги. Бастони является воспитанником Аталанты, а игроком миланцев стал летом 2017-го за 31 млн в евровалюте. За это время он прошел путь от аренды в родном Бергамо и Парме до основы команды Антонио Конте и дебюта за сборную Италии неделю назад.

В нынешнем сезоне Алессандро Бастони провел 7 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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