Центрбек збірної Італії Алессандро Бастоні прокоментував інцидент з Робертом Лєвандовскі, який трапився під час матчу Ліги націй проти Польщі (2:0).

Юний захисник "Скуадри адзурри" щільно опікав поляка в одному з моментів, а той відповів ударом ліктя в підборіддя. 21-річний Бастоні впав на газон, проте арбітр не дав Лєвандовскі навіть жовтої картки.

Італія – Польща – 2:0 – відео голів та огляд матчу

"Зі мною все гаразд, просто трохи зачепило і боліло деякий час. Він навіть не просив вибачення, навпаки – почав скаржитися. Він значно старший, тому я просто відпустив той момент", – наводить післяматчевий коментар Бастоні Football Italia.

Емоції Лєвандовскі можна зрозуміти. Польща без шансів програла 0:2, а молодий Бастоні "з'їв" іменитого форварда. До слова, це був лише другий матч Алессандро у футболці збірної Італії.

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