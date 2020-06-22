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Інтер в домашньому матчі здолав Сампдорію

00:40 - Читать на русском
Інтер в домашньому матчі здолав Сампдорію
Інтер – Сампдорія – 2:1 / Faisal HQ

Сампдорія на виїзді поступилась Інтеру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

10’ Ромелу Лукаку
33’ Лаутаро Мартінес
 
Мортен Торсбю 53’
10’ Ромелу Лукаку
33’ Лаутаро Мартінес
53’ Мортен Торсбю

Інтер у Мілані зустрічався із Сампдорією. Господарі вдалось відкрити рахунок вже на 10-й хвилині. У штрафному Еріксен віддав класну діагональ на Лукаку, а він низом пробив під праву стійку. На 33-й "нерадзуррі" розіграли класну комбінацію у штрафоному суперника і Мартінес пробив практично у порожні ворота – 2:0.

У другій половині зустрічі гості спробували відігратись і навіть змогли забити. Після навісу з кутового Коллі пробив головою у перекладину, але на добиванні своєчасно опинився Торсбю – голкіперу не вистачило лічених сантиметрів, щоб взяти м'яч. Більше цікавих моментів у другому таймі глядачі не побачили. Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера – 2:1.

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Італія Інтер - Сампдорія Інтер Інтер Сампдорія Сампдорія
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