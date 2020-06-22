Інтер в домашньому матчі здолав Сампдорію

Сампдорія на виїзді поступилась Інтеру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Інтер у Мілані зустрічався із Сампдорією. Господарі вдалось відкрити рахунок вже на 10-й хвилині. У штрафному Еріксен віддав класну діагональ на Лукаку, а він низом пробив під праву стійку. На 33-й "нерадзуррі" розіграли класну комбінацію у штрафоному суперника і Мартінес пробив практично у порожні ворота – 2:0.

У другій половині зустрічі гості спробували відігратись і навіть змогли забити. Після навісу з кутового Коллі пробив головою у перекладину, але на добиванні своєчасно опинився Торсбю – голкіперу не вистачило лічених сантиметрів, щоб взяти м'яч. Більше цікавих моментів у другому таймі глядачі не побачили. Фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера – 2:1.

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