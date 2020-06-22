Интер в домашнем матче одолел Сампдорию

Сампдория на выезде уступила Интеру. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Интер в Милане встречался с Сампдорией. Хозяевам удалось открыть счет уже на 10-й минуте. В штрафной Эриксен отдал классную диагональ на Лукаку, а он низом пробил под правую стойку. На 33-й "нерадзурри" разыграли классную комбинацию в штрафоному соперника и Мартинес пробил практически в пустые ворота – 2:0. Больше интересных моментов в первом тайме зрители не увидели.

Во второй половине встречи гости попытались отыграться и даже смогли забить. После навеса с углового Колли пробил головой в перекладину, но на добивании своевременно оказался Торсби – голкиперу не хватило считанных сантиметров, чтобы взять мяч. Больше интересных моментов во втором тайме зрители не увидели. Финальный свисток зафиксировал победу Интера – 2:1.

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