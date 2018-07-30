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Інтер узгодив трансфер Врсалько

23:24 3 Читать на русском
Інтер узгодив трансфер Врсалько
Шіме Врсалько / Getty Images

Захисник Атлетіко Шіме Врсалько близький до продовження кар'єри в Інтері.

Інтер та Атлетіко домовились щодо переходу захисника Шіме Врсалько за 24,5 млн євро, повідомляють журналісти Sky Sport Italia Фабріціо Романо та Джанлука Ді Марціо.

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"Нерадзуррі" заплатять 6,5 млн євро за річну оренду хорвата, а також 500 тисяч євро в якості "платежу солідарності".

Захисник вже має досвід виступів у Серії А в складі Дженоа та Сассуоло.

Артуро Відаль може перейти в Інтер

Інтер шукає правого захисника після того, як Жоау Канселу підписав контракт з Ювентусом.

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Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Атлетіко Атлетіко Трансфери Чемпіонату Італії Шіме Врсалько Шіме Врсалько Інтер Інтер
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