Інтер узгодив трансфер Врсалько

Захисник Атлетіко Шіме Врсалько близький до продовження кар'єри в Інтері.

Інтер та Атлетіко домовились щодо переходу захисника Шіме Врсалько за 24,5 млн євро, повідомляють журналісти Sky Sport Italia Фабріціо Романо та Джанлука Ді Марціо.

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"Нерадзуррі" заплатять 6,5 млн євро за річну оренду хорвата, а також 500 тисяч євро в якості "платежу солідарності".

Захисник вже має досвід виступів у Серії А в складі Дженоа та Сассуоло.

Артуро Відаль може перейти в Інтер

Інтер шукає правого захисника після того, як Жоау Канселу підписав контракт з Ювентусом.