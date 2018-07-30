Интер согласовал трансфер Врсалько

Защитник Атлетико Шиме Врсалько близок к продолжению карьеры в Интере.

Интер и Атлетико договорились о переходе защитника Врсалько за 24,5 млн евро, сообщают журналисты Sky Sport Italia Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

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"Нерадзурри" заплатят 6,5 млн евро за годовую аренду хорвата, а также 500 тысяч евро в качестве "платежа солидарности".

Защитник уже имеет опыт выступлений в Серии А в составе Дженоа и Сассуоло.

Артуро Видаль может перейти в Интер

Интер ищет правого защитника после того, как Жоау Канселу подписал контракт с Ювентусом.