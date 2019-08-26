Ікарді відхилив усі пропозиції та хоче залишитись в Інтері, – агент форварда

Ванда Нара, яка одночасно є дружиною та агентом форварда Інтера Мауро Ікарді, однозначно відповіла щодо майбутнього свого клієнта.

"Мауро відмовився від трансферу і хоче залишитися в Інтері. Він вірить, що в цьому клубі у нього є незавершені справи. Від таких пропозицій, які нам надходили, не відмовився б ніхто. Але Ікарді сказав "ні".

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Конте? Думаю, що він хороша людина. Сподіваюся, він вирішить грати з Мауро, оскільки в даний момент тренер його не використовує. Це той вибір, який зробив клуб. Ювентус? Нам не надходили пропозиції від цього клубу", – цитує Ванду Mediaset.

Нагадаємо, раніше наставник міланського клубу Антоніо Конте заявив, що не розраховує на аргентинського форварда у новому сезоні, а сам Мауро був відсторонений від тренувань з основною командою.

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