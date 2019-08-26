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Интер в эффектном стиле разгромил Лечче, Шахов провел весь матч в запасе

26 августа 23:46 1 Читати українською
Интер в эффектном стиле разгромил Лечче, Шахов провел весь матч в запасе
Интер – Лечче – 4:0

Последний матч 1-го тура итальянской Серии А завершился довольно простой домашней победой Интера над Лечче (4:0).

21’ Марсело Брозович
24’ Стефано Сенси
60’ Ромелу Лукаку
84’ Антонио Кандрева
 
Диего Фариас 76’
21’ Марсело Брозович
24’ Стефано Сенси
60’ Ромелу Лукаку
76’ Диего Фариас
84’ Антонио Кандрева

Честь закрыть дебютный тур нового сезона чемпионата Италии выпала на Джузеппе Меацца, где местный Интер принимал Лечче. "Нерадзурри" под руководством нового тренера – Антонио Конте – вышли на игру с новичками Лукаку и Сенси в основе, в то время как наш Евгений Шахов просидел весь матч в запасе "салентини".

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Поединок давался Интеру довольно просто. Миланцы держали инициативу от стартового до финального свистка, уже к середине первого тайма обеспечив гандикап в два мяча. На 21-й минуте счёт открыл Брозович, который шедевральный ударом из-за пределов штрафной попал в дальнюю девятку, а ещё через три минуты Сенси метров с 20-ти пробил точно под дальнюю штангу – 2:0. Лечче на 30-х минутах мог забить после двух классных выстрелов Ла Мантии, но Ханданович справился.

После перерыва содержание игры не изменилось, поэтому третий гол не заставил себя долго ждать. На 60-й минуте очередная позиционная атака Интера завершилась дальним ударом Мартинеса, который голкипер Габриэль парировал перед собой. Лукаку, избежав офсайда, тут же сыграл на добивании – 3:0. Сам Лаутаро после этого мог забить четвёртый, однако аргентинец упустил целую серию моментов – самым ярким из них стал проход через центр с ударом метров с 25-ти над дальней девяткой.

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Последние надежды Лечче на более-менее достойный счёт убил Фариас. Хавбек, который вышел на замену, провёл на поле всего 15 минут, влетел в подкате сзади по ногам и получил прямую красную. После этого Интер забил четвёртый гол усилиями Политано, однако взятие ворот отменили из-за офсайда Лукаку. Впрочем, на 84-й Лечче пропустил после шедеврального "наклбола" Кандревы метров с 30-ти в дальнюю девятку – 4:0!

Больше голов болельщики не увидели. Поединок завершился разгромной победой Интера, набравшего три очка и возглавившего турнирную таблицу. Впрочем, это только первый тур.

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