Интер в эффектном стиле разгромил Лечче, Шахов провел весь матч в запасе

Последний матч 1-го тура итальянской Серии А завершился довольно простой домашней победой Интера над Лечче (4:0).

Честь закрыть дебютный тур нового сезона чемпионата Италии выпала на Джузеппе Меацца, где местный Интер принимал Лечче. "Нерадзурри" под руководством нового тренера – Антонио Конте – вышли на игру с новичками Лукаку и Сенси в основе, в то время как наш Евгений Шахов просидел весь матч в запасе "салентини".

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Поединок давался Интеру довольно просто. Миланцы держали инициативу от стартового до финального свистка, уже к середине первого тайма обеспечив гандикап в два мяча. На 21-й минуте счёт открыл Брозович, который шедевральный ударом из-за пределов штрафной попал в дальнюю девятку, а ещё через три минуты Сенси метров с 20-ти пробил точно под дальнюю штангу – 2:0. Лечче на 30-х минутах мог забить после двух классных выстрелов Ла Мантии, но Ханданович справился.

После перерыва содержание игры не изменилось, поэтому третий гол не заставил себя долго ждать. На 60-й минуте очередная позиционная атака Интера завершилась дальним ударом Мартинеса, который голкипер Габриэль парировал перед собой. Лукаку, избежав офсайда, тут же сыграл на добивании – 3:0. Сам Лаутаро после этого мог забить четвёртый, однако аргентинец упустил целую серию моментов – самым ярким из них стал проход через центр с ударом метров с 25-ти над дальней девяткой.

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Последние надежды Лечче на более-менее достойный счёт убил Фариас. Хавбек, который вышел на замену, провёл на поле всего 15 минут, влетел в подкате сзади по ногам и получил прямую красную. После этого Интер забил четвёртый гол усилиями Политано, однако взятие ворот отменили из-за офсайда Лукаку. Впрочем, на 84-й Лечче пропустил после шедеврального "наклбола" Кандревы метров с 30-ти в дальнюю девятку – 4:0!

Больше голов болельщики не увидели. Поединок завершился разгромной победой Интера, набравшего три очка и возглавившего турнирную таблицу. Впрочем, это только первый тур.

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