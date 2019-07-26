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Інтер став головним претендентом на Ракітіча

10:24 153 Читать на русском
Інтер став головним претендентом на Ракітіча
Грізманн і Ракітіч / AFP

Півзахисник іспанської Барселони Іван Ракітіч незабаром може опинитися у міланському Інтері.

Хорват змирився з необхідністю шукати новий клуб, повідомляє Diario Sport.

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За інформацією видання, наразі найкращу пропозицію Ракітіч отримав від Інтера. Хавбек має ще 2 роки за контракт із Барселоною, але, схоже, не входить у плани тренерського штабу "блаугранас" на чолі з Ернесто Вальверде. За останній рік каталонці підписали відразу трьох виконавців у центр поля – Відаля, Артура та де Йонга. На Джузеппе Меацца на Ракітіча розраховує особисто керманич "нерадзуррі" Антоніо Конте.

У сезоні 2018/19 Іван Ракітіч провів 54 матчі в усіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

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