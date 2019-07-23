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"Гармата" від Ракітіча у відеоогляді матчу Барселона – Челсі – 1:2

17:15 932 Читать на русском
"Гармата" від Ракітіча у відеоогляді матчу Барселона – Челсі – 1:2
Барселона – Челсі – відео голів та огляд матчу / Фото AS

Барселона поступилась Челсі у принциповому спарингу.

Товариський матч. Rakuten Cup

Барселона – Челсі – 1:2

Голи: Ракітіч, 90+1 – Абрахам, 34, Барклі, 81

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Барселона на правах фаворита поєдинку одразу захопила ініціативу в свої руки, однак з влучністю у каталонців були проблеми. Несподівано на 34-й хвилині саме Челсі відкрив рахунок. Абрахам реалізував вихід один на один.

Після перерви Барса продовжила набіги на ворота лондонців, але за іронією долі наприкінці матчу "сині" подвоїли перевагу. Перед фінальним свистком "блаугранас" спромоглись відквитати один м'яч, красивим голом відзначився Ракітіч.

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