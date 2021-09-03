Голкіпер збірної Німеччини Бернд Лєно може спробувати свої сили у Серії А.

Інтер зацікавлений у послугах воротаря Арсенала Бернда Лєно, повідомляє Sky Sports.

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Чинний контракт німця з "канонірами" завершується вже влітку 2022-го, і керівництво "нерадзуррі" спробує переконати Бернда переїхати в Мілан на правах вільного агента. Арсенал хотів би заробити на своєму голкіпері, тому намагатиметься продовжити з ним контракт.

Нагадаємо, влітку лондонський клуб підписав нового воротаря Арона Ремсдейла за близько 30 млн євро.

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