Голкипер сборной Германии Бернд Лено может попробовать свои силы в Серии А.

Интер заинтересован в услугах вратаря Арсенала Бернда Лено, сообщает Sky Sports.

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Действующий контракт немца с "канонирами" заканчивается уже летом 2022-го, и руководство "нерадзурри" попытается убедить Бернда переехать в Милан на правах свободного агента. Арсенал хотел бы заработать на своем голкипере, поэтому будет пытаться продлить с ним контракт.

Напомним, летом лондонский клуб подписал нового вратаря Арона Ремсдейла за около 30 млн евро.

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