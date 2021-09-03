Интер попытается бесплатно забрать Лено из Арсенала
21:34 - Читати українською
Голкипер сборной Германии Бернд Лено может попробовать свои силы в Серии А.
Интер заинтересован в услугах вратаря Арсенала Бернда Лено, сообщает Sky Sports.
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Действующий контракт немца с "канонирами" заканчивается уже летом 2022-го, и руководство "нерадзурри" попытается убедить Бернда переехать в Милан на правах свободного агента. Арсенал хотел бы заработать на своем голкипере, поэтому будет пытаться продлить с ним контракт.
Напомним, летом лондонский клуб подписал нового вратаря Арона Ремсдейла за около 30 млн евро.
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