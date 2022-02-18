"Нерадзуррі" вирішили зберегти менеджерів, які дозволили команді стати чемпіоном у минулому сезоні.

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта, спортивний директор П'єро Аузіліо та заступник спортивного директора Даріо Баччін підписали нові угоди з клубом, повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

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Їхні контракти розраховані до 30 червня 2025 року. Додамо, що саме їхня робота дозволила Інтеру стати чемпіоном у минулому сезоні.

Слід зазначити, що Інтер близький до другого поспіль чемпіонства – "нерадзуррі" має 54 очки та відстають від Мілана на 1 пункт, маючи гру в запасі.

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