Команда Юргена Клоппа підтвердила статус фаворита і зробила впевнений крок до чвертьфіналу. Ліверпуль вдруге в сезоні виграв на Сан-Сіро – у груповому турнірі "червоні" здолали Мілан, а тепер виявилися сильнішими за Інтер. Обіграти дві міланські команди впродовж одного сезону – підопічні Юргена Клоппа підкорили столицю моди.

Проте рахунок не зовсім відображає хід гри. Більшу частину матчу Інтер ні в чому не поступався та створював супернику серйозні проблеми. Потрібно відзначити, що для "чорно-синьої" міланської команди це був перший матч плей-офф Ліги чемпіонів за останні десять років. Для порівняння – Ліверпуль виходить в плей-офф вже шостий сезон поспіль. При цьому команда Клоппа двічі грала у фіналі. Величезна мотивація Інтера відчувалася з перших секунд гри.

Інтер – Ліверпуль – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Базова тактична схема господарів поля – 3-5-2. Стартовий склад Інтера був досить прогнозованим. По суті, єдиною кадровою втратою команді Індзагі була дискваліфікація Барелли. Замість нього на позиції правого центрального півзахисника зіграв Відаль. Придбаний у січні Госенс ще не відновився після травми, як і Корреа.

Ліверпуль грав за своєю незмінною структурою 4-3-3. Щодо стартового складу, то тут були варіанти і дещо несподівані рішення головного тренера. Замість Матіпа у центрі оборони з ван Дейком зіграв Конате. У центрі поля з Фабінью і Тьягу зіграв ще один молодий гравець – Елліот. Фірміно залишився у запасі. Попереду трійку нападників склали Сахах, Мане і Жота.

Інтер – Ліверпуль – 0:2 (0:0)

Голи: Фірміно, 75 (Робертсон); Салах, 83

Інтер: Хандановіч – Дюмфріс (Дарміан, 87), де Врей (Раноккія, 87), Шкріняр, Бастоні (Дімарко, 90), Перішіч – Відаль (Гальярдіні, 87), Брозовіч, Чалханоглу – Джеко, Мартінес (Санчес, 70)

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон – Тьягу Алькантара (Мілнер, 86), Фабінью (Хендерсон, 59), Еліотт (Кейта, 59) – Салах, Мане (Діас, 59), Діогу Жота (Фірміно, 46)

Взагалі, матч вийшов досить видовищним і багатим на події та ефектні моменти. Але у нього були свої дивні особливості. Якщо хтось не дивився гру, то базові статистичні дані можуть ввести в оману. Може скластися враження, що гра проходила у невисокому темпі, обидві команди грали у закритий футбол та було мало боротьби – жодної жовтої картки, жодного удару у площину воріт до 75-ї хвилини та жодного воротарського сейву впродовж матчу. Обидва голи були забиті лише після розіграшу стандартних положень. Насправді, команди бігли, єдиноборств вистачало, а гольових моментів було створено достатньо для результативного матчу.

Очікувані голи (xG) – 0,5:1.3

Атаки – 35:42

Удари ( у площину) – 9(0):12(2)

Удари з меж штрафного – 5:9

Удари після стандартів – 3:8

Удари головою – 3:4

Влучання у каркас воріт – 1:0

Володіння – 48%:52%

Точність передач – 79%:81%

Довгі передачі (точність) – 57(46%):57(58%)

Кроси (точність) – 24(25%):16(19%)

Короткі передачі – 438:515

Ключові передачі – 7:8

Передачі у першу третину – 192:121

Передачі у другу третину – 189:285

Передачі у фінальну третину – 114:166

Передачі у штрафний – 9:12

Передач поспіль – 4:5

Повернення володіння – 56:50

Дистанція (км) – 114,7:113,5

Дриблінг (успішний) – 18(12):22(9)

Єдиноборства – 69:46

Боротьба у повітрі – 21:11

Відбори – 27:16

Перехоплення – 15:13

Виноси – 15:17

Кутові – 7:7

Офсайди – 3:1

Сейви – 0:0

Фоли – 10:9.

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Перш за все, статистика необ'єктивна до господарів поля, які мали чудові можливості для того, щоб відкрити рахунок як у першому таймі, так і по перерві. Один постріл Перішіча у поперечину чого вартий.

Дві третини ударів Ліверпуля були виконані після стандартів. В принципі, у цьому нема нічого дивного. Ліверпуль стабільно має найвищі показники в англійській Прем'єр-лізі за кількістю ударів після стандартів.

Гості традиційно намагалися тримати високу лінію оборони та покладалися на проактивні методи захисту – пресинг та контрпресинг. Загалом, вони мали невелику перевагу у володінні м'ячем.

Інтер більше тримав м'яч лише на своїй третині поля, хоча перша половина другого тайму пройшла при тотальному домінуванні італійців. Особливо складно було гостям у перші 17-18 хвилин другого тайму. На цьому відрізку команді Сімоне Індзагі мала 70% володіння м'ячем і перевагу по ударах – 4:0!

Цей період чітко відображається на графіках активності дій команд.

Обидві сторони активно застосовували фланги при розвитку атак. Інтер частіше задіював лівий фланг. У Ліверпуля досить високий відсоток активності у центральній зоні. Перш за все, це пов'язано з ефективністю контрпресингу гостей. Вони відбирали м'яч і відразу розвивали швидку атаку через центр чи напівпростір.

Досить високий відсоток активності на третині поля Інтера зумовлений не тільки розвитком позиційного наступу Ліверпуля, а й ретельними розіграшами м'яча при побудові атак чемпіонів Італії.

На мапі передач чудово видно, що саме на своїй третині поля команда Індзагі найбільше комбінувала. У першій зоні гравці Інтера зробили майже двісті пасів.

На мапі ударів по воротах постріли господарів позначені помаранчевим кольором, гостей – синім.

Ліверпуль не тільки частіше бив, а й частіше це робив з меж штрафного.

Графік xG:

Головною тактичною особливістю протистояння був персонально-орієнтовний пресинг Інтера. Взагалі, команди Сімоне Індзагі більше виділяються організацією позиційної оборони. Тож цей перфоманс був доволі несподіваним.

На скріншоті вище – структура персональних орієнтувань Інтера, який наче перевтілився у Аталанту. Латералі підіймалися дуже високо і на відстані контролювали фулбеків Ліверпуля. Форварди тримали центрбеків, Брозовіч підіймався за опорним (Фабінью), а "вісімки" тримали своїх "колег". Загалом структура працювала добре. Інтер стримав позиційний наступ суперника. Не знайшлося лише протидії грі мерсисайдців при стандартах.

Якщо обирати найкращих гравців матчу, то я би зупинив свій вибір на захисниках. У Ліверпуля, навіть на фоні чудової гри Робертсона, виділявся ван Дейк (94% точності передач). Нідерландець був єдиним у складі мерсисайдців, хто вигравав верхові дуелі – 5 із 7-ми. Також на його рахунку 3 перехоплення, 7 виносів і 7 з 8-ми точних довгих передач. Інтер несподівано увімкнув у цьому матчі високий, інтенсивний пресинг і саме завдяки точним переведенням ван Дейка гості часом виходили з під тиску, обрізаючи велику групу гравців команди суперника.

У Інтера потрібно відзначити Шкріняра. Словак був ефективним у всіх фазах гри. У активі Мілана 4 відбори, 2 перехвати, 3 виноси, 9 з 10-ти виграних єдиноборств, три з трьох виграних верхових дуелей, 2 зароблені штрафні, удар по воротах та три вдалі спроби дриблінгу. Цікаво, що останній показник – найкращий серед обох команд. І це центральний захисник.

У Шкріняра була оригінальна роль і при білд-апі. Він зміщувався на фланг та підіймався до рівня півзахисників. Результати цих зміщень та рейдів уперед відображені на його персональній тепловій мапі. Саме підключення Шкріняра і Бастоні у другу третину поля створювали чисельну перевагу для Інтера у зоні взаємодій, чим до замін Клоппа господарі поля непогано користувалися.

Після виходу на поле Хендерсона та Кейта ситуація на полі повністю змінилася. Ліверпуль повернув втрачене володіння центром поля і під кінець матчу завдяки більшій кількості стандартів вичавив позитивний результат. Гості дуже добре користувалися вільними зонами при розіграші стандартів. Звісно – це наслідки кропіткої роботи на тренуваннях та теоретичних занять.

Попри те, що Інтер провів чудовий матч – мабуть, один з найкращих у сезоні, поразка з різницею у два м'ячі майже не залишає команді Сімоне Індзагі шансів на загальний успіх у протистоянні. Навряд чи Ліверпуль втратить таку солідну матеріальну перевагу у матчі-відповіді. Хоча, судячи з того, як проходила гра, команді Юргена Клоппа зарано розслаблятися.

По грі Інтер не поступався, а впродовж великих відрізків навіть виглядав краще за фаворита. Ймовірний гол Інтера на Енфілді може додати італійцям упевненості, а Ліверпулю – проблем. При кращій реалізації моментів з боку міланців Ліверпулю може не вистачити лише ефективних взаємодій при стандартах. Потрібно додавати у багатьох аспектах гри. Команда Клоппа зробила велику справу на шляху до чвертьфіналу, проте ця двоматчева дуель ще не закрита.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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