"Нерадзуррі" прагнуть освіжити передню лінію, щоб краще виступати в єврокубках.

Матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля показав, що Інтеру потрібно підсилювати атаку. Джеко віковий, а Лаутаро останнім часом деградував. Клуб шукає нових форвардів на ринку.

Дибала може безкоштовно покинути Ювентус – зірку запропонували грандам АПЛ та ще двом топ-клубам

В Інтера є три варіанти, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Мрія – підписати вільним агентом Пауло Дибалу, який досі не продовжив контракт з Ювентусом.

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Реалістичніший варіант – Джанлука Скамакка. "Нерадзуррі" ведуть молодого нападника Сассуоло ще з минулого року. Третє прізвище у шортлисті – Джонатан Девід. Канадець шикарно грає за Лілль у Франції, але обійдеться дуже дорого.

Інтер – Ліверпуль: у чому секрет другого успіху Клоппа в Мілані – розбираємося без емоцій