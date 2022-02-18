Интер продолжил сотрудничество с Мароттой и двумя создателями чемпионской команды
21:46 - Читати українською
"Нерадзурри" решили сохранить менеджеров, позволивших команде стать чемпионом в минувшем сезоне.
Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта, спортивный директор Пьеро Аузилио и заместитель спортивного директора Дарио Бачин подписали новые соглашения с клубом, сообщает официальный сайт "нерадзурри".
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Их контракты рассчитаны до 30 июня 2025 года. Добавим, что именно их работа позволила Интеру стать чемпионом в прошлом сезоне.
Следует отметить, что Интер близок ко второму подряд чемпионству – "нерадзурри" имеет 54 очка и отстают от Милана на 1 пункт, имея игру в запасе.
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