Спонсор міланського Інтера – блокчейн-платформа DigitalBits – не виконала своїх зобов'язань щодо платежів, оскільки не змогла підтримати літній внесок. Очікується, що компанія швидше за все не зробить і жовтневий внесок, і через це міланський клуб припинить з нею співпрацю, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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У серпні Інтер вже прибрав назву спонсора із комплектів форми жіночої команди та молодіжної команди клубу. Якщо DigitalBits так і не внесе жовтневий внесок, футболки першої команди "нерадзуррі" також залишаться порожніми на місці спонсора. Наразі Інтер активно шукає нового спонсора, назву якого зможе розмістити на своїх футболках.

У 2021 році, 26 років потому Інтер припинив історичне партнерство з компанією Pirelli, замінивши виробника шин на компанію Socios, розробника Fan Token. Через рік її теж замінили на DigitalBits.

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