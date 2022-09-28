У вівторок, 27 вересня пізно увечорі у віці 82 років у флорентійській лікарні після довгої хвороби помер Бруно Болкі, який був капітаном легендарного Інтера часів Еленіо Еррери. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Помер переможець Кубка чемпіонів у складі Мілана

Капітаном Інтера Больки став у віці 21 року. Щоправда виграти з міланським клубом Кубок чемпіонів Болкі не встиг: він захищав кольори "нерадзуррі" з 1956 до 1963 року, після чого встиг пограти за Верону, Аталанту, Торіно та Про Патрію.

Бруно Болкі відомий тим, що перша картка Panini в серпні 1961 року була зроблена саме з його зображенням. Щоправда він сам дізнався про це багато років потому.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра