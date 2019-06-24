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Інтер прагне підписати контракт з Дані Алвесом – Конте особисто зацікавлений у переході бразильця

21:16 359 Читать на русском
Інтер прагне підписати контракт з Дані Алвесом – Конте особисто зацікавлений у переході бразильця
Дані Алвес / фото із соцмереж

Бразильський захисник Дані Алвес, який напередодні оголосив про відхід з ПСЖ, має намір залишитися в Європі.

Міланський Інтер готовий запропонувати футболісту контракт, повідомляє France Football.

Барселона не розглядає можливість повернення в команду Дані Алвеса

За інформацією видання, новоспечений наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте вважає, що бразилець ідеально підходить для схеми 3-5-2.

Нагадаємо, що Дані Алвес оголосив про відхід з ПСЖ у неділю, 23 червня. На Парк Де Пренс він провів 2 сезони, вигравши з командою 6 трофеїв.

Дані Алвес: У ПСЖ ми не досягли результатів, мені потрібна команда, яка дійсно може конкурувати

За чутками, скласти боротьбу Інтеру за право підписати контракт з Алвесом готові дортмундська Борусія та Манчестер Сіті.

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Теги
Італія Дані Алвес Дані Алвес Інтер Інтер
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